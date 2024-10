Strade, Salvini: in Umbria investimento da 2,2 miliardi per nuove opere in progettazione

(Teleborsa) - "", l’evento itinerante sui grandi progetti infrastrutturali per il futuro del Paese, fa tappa a Perugia (Palazzo dei Priori - Sala dei Notari - Piazza IV Novembre). Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, ha illustrato le opere strategiche e i cantieri aperti in tutto il Paese, con una particolare attenzione ai progetti nelIl ministro ha illustrato i progetti in programma per il. In particolare sono previsti investimenti da Anas perper la rete stradale gestita: di questisaranno destinati allamentresono stati destinati a. Investimenti sono previsti anche per alcuni progetti avviati o di prossimo avvio (406 milioni) e interventi per il Sisma in Umbria (140 milioni).Per quanto riguarda invece la rete ferroviaria, il Ministero ha previsto un investimento complessivo di 6,3 miliardi di euro. Circa la metà sarà destinato al raddoppio delle linee Spoleto-Terni (1,7 miliardi di euro) e Foligno-Fabriano (1,9 miliardi).