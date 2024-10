Terzo settore, Univendita sigla memorandum con San Patrignano

(Teleborsa) -, la maggiore associazione della vendita diretta a domicilio aderente a Confcommercio, ha siglato unfinalizzato, da un lato, alla promozione di unacontro l'uso di alcol e droghe (progetto WeFree di San Patrignano), dall'altro aldegli ospiti della Comunità nel settore lavorativo della vendita diretta. Previsto anche il sostegno alla campagna di raccolta dela favore di San Patrignano.Il protocollo, in virtù del quale San Patrignano diventadi Univendita, prevede inoltre la creazione dicon varie finalità in collaborazione tra la Comunità e le aziende associate alla sigla di Confcommercio., presidente Univendita, ha affermato "ci è sembrato naturale strutturare una sinergia che da una parte può regalare nuovi sbocchi professionali ai giovani di San Patrignano e dall’altra consente a noi di indirizzare al meglio le ricadute sociali delle nostre attività economiche". "Grazie a Univendita per questa importante collaborazione, un’ulteriore opportunità per favorire il reinserimento lavorativo dei ragazzi che terminano il percorso di recupero, momento molto delicato per ognuno di loro", commenta, presidente San Patrignano.