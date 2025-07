Banca d'Italia, memorandum con Banca centrale dell'Ucraina per rafforzare cooperazione

(Teleborsa) - Nell'ambito dei lavori della Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina 2025, lae lahanno siglato unper rafforzare la cooperazione tecnica e la collaborazione su materie di comune interesse.Con questo Memorandum, firmato dal Direttore Generale della Banca d'Italiae dal Governatore della Banca Nazionale dell'Ucraina, le due Istituzioni si impegnano a rafforzare le relazioni già esistenti e a mantenere un dialogo a livello tecnico attraverso consultazioni scritte, comunicazioni online, visite di studio, corsi di formazione in presenza e da remoto sulle funzioni proprie di banche centrali."La firma di questo Memorandum d'Intesatra le nostre due banche centrali, in essere da molti anni e particolarmente significativo a partire dal 2022 - ha detto Signorini - Dal 2022 a giugno di quest'anno, abbiamo svolto 64 attività di cooperazione tecnica con la Banca Nazionale Ucraina. Un totale di 331 colleghi della Banca Nazionale Ucraina hanno partecipato alle iniziative della Banca d'Italia, prendendo parte a 23 seminari/webinar e 16 videoconferenze bilaterali. Abbiamo inoltre risposto a 24 richieste scritte e organizzato una visita di studio a Roma per due dei vostri colleghi nel 2023"."La nostra collaborazione con la Banca Nazionale dell'Ucraina ha coperto tutti i temi del programma di cooperazione tecnica della Banca d'Italia, comprese sia le funzioni istituzionali che le attività di supporto. In particolare, la Governance della Banca Centrale è stata trattata 36 volte, le Operazioni di Banca Centrale 21 volte, la Vigilanza e la Stabilità Finanziaria 19 volte - ha aggiunto - Il Memorandum d'Intesa che stiamo per firmare costituisce une attendo con ansia questa prospettiva".