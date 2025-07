Snam, memorandum di cooperazione con operatore del trasporto gas dell'Ucraina

Snam

(Teleborsa) -, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, e(GTSOU), operatore del sistema di trasporto del gas naturale in Ucraina e verso i Paesi dell'Unione Europea, hanno firmato unfinalizzato a consolidare la sinergia tra i mercati del gas ucraino e italiano, con l'obiettivo di rafforzare sicurezza energetica, integrazione regionale e sostenibilità nel lungo periodo.Il memorandum è stato firmato a Roma da, e, a margine della quarta Ukraine Recovery Conference dedicata alla rapida ripresa e alla ricostruzione a lungo termine dell'Ucraina.I principali ambiti di cooperazione si concentrano sull'analisi dellee deltra i due Paesi - compreso l'utilizzo potenziale degli impianti di stoccaggio ucraini - e sulla creazione di una piattaforma di collaborazione per la manutenzione della rete e per attività di ricerca nell'ambito del trasporto di gas decarbonizzati.