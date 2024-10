Coeur Mining acquisterà SilverCrest Metals per 1,7 miliardi di dollari

Coeur Mining

SilverCrest Metals

(Teleborsa) -, società statunitense di estrazione di metalli preziosi, e, società canadese attiva nello stesso campo, hanno stipulato un accordo definitivo in base al qualeai sensi di un piano di accordo approvato dal tribunale.Gli azionisti di SilverCrest riceveranno 1,6022 azioni ordinarie Coeur per ogni azione ordinaria SilverCrest. Il rapporto di cambio implica una contropartita di 11,34 dollari per azione ordinaria SilverCrest, in base al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie Coeur sul NYSE il 3 ottobre 2024. Ciò rappresenta un premio del 18% in base ai prezzi medi ponderati per volume di 20 giorni di Coeur e SilverCrest ciascuno al 3 ottobre 2024. Ciò implica unin base alle azioni ordinarie SilverCrest in circolazione.Al completamento della transazione, gli attuali azionisti Coeur e gli azionisti SilverCrestdelle azioni ordinarie in circolazione della società combinata."L'acquisizione di SilverCrestaggiungendo una produzione di argento e oro a basso costo e un significativo free cash flow alla nostra produzione e flusso di cassa in rapida crescita, guidati dalla recente espansione della nostra miniera di argento e oro di Rochester in Nevada - ha affermato Mitchell Krebs, CEO di Coeur - Insieme all'ampio e crescente saldo di cassa di SilverCrest e all'assenza di debiti, si prevede che il nostro. Questa immediata riduzione dell'indebitamento, insieme al significativo free cash flow combinato previsto, consentirà un rapido rimborso del debito e investimenti in altre opportunità di crescita organica, offrendo al contempo agli azionisti un'impareggiabile opportunità di rivalutazione".