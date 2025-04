Blackstone, utile primo trimestre sopra le attese. AUM a 1,17 trilioni di dollari

Blackstone

(Teleborsa) -, il più grande gestore mondiale di asset alternativi come private equity e real estate, ha comunicato un utile netto di 1,2 miliardi di dollari per il(vs 1,6 miliardi un anno fa) e di 5,1 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi (LTM). L'a Blackstone è stato di 615 milioni di dollari nel trimestre (vs 847 milioni un anno fa) e di 2,5 miliardi di dollari LTM.Gli, che rappresentano la liquidità che può essere utilizzata per pagare i dividendi, sono cresciuti dell'11% a 1,41 miliardi di dollari, o 1,09 dollari per azione, per i tre mesi conclusi il 31 marzo, rispetto agli 1,27 miliardi di dollari, o 98 centesimi per azione, dell'anno precedente. Gli analisti si aspettavano 1,05 dollari per azione, secondo dati LSEG."Blackstone ha registrato un altro trimestre di risultati solidi nonostante la turbolenza dei mercati - ha commentato il- Gli afflussi hanno raggiunto i 62 miliardi di dollari, il livello più alto in quasi tre anni, a testimonianza della profonda fiducia che abbiamo costruito con i nostri investitori nel corso di decenni. Abbiamo inoltre registrato performance positive in tutte le nostre principali strategie. Siamo ben posizionati per affrontare il contesto attuale con 177 miliardi di dollari di dry powder e un modello di business resiliente e capital-light".Glisono stati di 61,6 miliardi di dollari nel trimestre, portando gli afflussi LTM a 199,1 miliardi di dollari. Sono stati impiegati 36,4 miliardi di dollari nel trimestre e 145,7 miliardi di dollari LTM (sono stati impegnati ulteriori 13,4 miliardi di dollari non ancora impiegati nel trimestre).Glisono aumentati a 1.167,5 miliardi di dollari, in aumento del 10% su base annua, con 61,6 miliardi di dollari di afflussi nel trimestre e 199,1 miliardi di dollari LTM.sono di 860,1 miliardi di dollari, aumentati del 10% su base annua, con 44,2 miliardi di dollari di afflussi nel trimestre e 170,5 miliardi di dollari LTM.