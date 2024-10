Intesa Sanpaolo e Fondazione Asilo Mariuccia: raccolta fondi per case rifugio a sostegno delle donne vittime di violenza

(Teleborsa) -hanno avviato unala piattaforma di, destinata al progetto "" che prevede la realizzazione disulperLe case rifugio sono, che si sono rivolte a un centro dell’antiviolenza in quanto soggette a violenza di genere. Attraverso la collaborazione con laoperatrici specializzate valutano la pericolosità del rientro nel domicilio abituale e concordano con le donne il collocamento in un luogo protetto e quindi segreto. Il progetto prevede diper la ristrutturazione di due appartamenti totalmente indipendenti, di proprietà della Fondazione, progettati per l’accoglienza protetta e la messa in sicurezza di donne e bambini vittime di gravi violenze.I fondi raccolti permetteranno, inoltre, dinell’accoglienza di persone vittime di violenza e l'acquisto di un automezzo per il trasporto in sicurezza delle donne e dei loro bambini. La Divisione I, guidata da, sosterrà l’iniziativa attraverso il raddoppio di ogni donazione ricevuta dalla piattaforma fino al raggiungimento diLa piattaforma For Funding consente alle persone – fisiche e giuridiche – di donare e prestare denaro a soggetti del Terzo Settore in modo diretto, senza l'utilizzo di intermediari e senza commissioni a carico del donatore o del beneficiario. Inoltre, tramite la propria organizzazione e infrastruttura,, con una rendicontazione pubblica sia sull’andamento della raccolta, sia sul successivo utilizzo del denaro.Lain tutti gli ambienti familiari e lavorativi e che tocca tutte le fasce sociali, culturali ed economiche., di cui più del 50% ad opera del partner o ex partner. I dati Istat riportano come il 31,5% delle donne (1 su 3) in Italia abbia subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate in ambito familiare. I casi registrati in Lombardia negli ultimi anni dimostrano incrementi costanti: nel 2021 sono stati 4.541 i contatti con i centri antiviolenza e 2.144 le donne prese in carico.La raccolta fondi "Casa Ersilia" permetterà di, sostenere nel percorso scolastico, sportivo e ludico-ricreativo fino a 20 bambini ogni anno, implementare il servizio di protezione che la rete antiviolenza mette a disposizione delle donne vittime di gravi forme di abusi, contrastando così il rischio di aggressioni e femminicidi, attraverso un supporto concreto, gratuito e sicuro.La Fondazione Asilo Mariuccia si prefigge, sin dalle sue origini nel 1902, lo scopo di promuovere nelle sue comunità d’accoglienza l’autonomia, la crescita e il benessere psicofisico di mamme e dei loro bambini che hanno subito forme di violenza e di minori non accompagnati spesso costretti a fuggire dal loro Paese d’origine, che si trovano ad affrontare un periodo difficile della loro vita.L’iniziativa conferma il ruolo di Intesa Sanpaolo quale istituzione che vuole dare unin termini di. Con il Piano di Impresa 2022-2025 il Gruppo, guidato dal CEO, grazie alla costituzione della struttura dedicata, rafforza l’obiettivo di essere un punto di riferimento nella sostenibilità sociale, promuovendo i temi dell’inclusione e della coesione nel quadro della propria strategia complessiva.