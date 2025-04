Neva Sgr (Intesa Sp) e Fondazione Compagnia di San Paolo entrano in Galaxia

(Teleborsa) -la società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, tramite il proprio Fondo SEI (Sviluppo Ecosistemi di Innovazione), ehanno concluso un investimento di 2,5 milioni di euro iil Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico chea lanciato insieme a Obloo Ventures nel 2023, per dare un impulso concreto allo sviluppo di startup concepite all’interno dei laboratori di ricerca specializzati nel settore aerospaziale. Grazie a questo investimento, Galaxia ha completato il fundraising raggiungendo una dimensione complessiva di 30 milioni di euro.In particolare,, veicoli spaziali sub-orbitali, strumenti di telemetria e tecnologie per i centri di controllo delle missioni – a quelle downstream – tecnologie di remote sensing per l’osservazione della Terra, tecnologie per la comunicazione e navigazione satellitare e applicazioni integrate dei sistemi di navigazione satellitare per usi specifici –, oltre che in tecnologie abilitanti e in attività di trasferimento delle principali tecnologie da spazio a terra (spin-out) e da terra a spazio (spin-in).Galaxia, oltre a Obloo Ventures, vede la presenza di Politecnico di Torino e Sapienza Università di Roma come promotori scientifici, insieme ad altre importanti università italiane, tra le quali l’Università di Padova e il Politecnico di Bari, e il coinvolgimento dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in qualità di Advisor Tecnici.Ad oggi il Polo ha completatoIntesa Sanpaolo Innovation Center, società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alla promozione e allo sviluppo dell’innovazione che controlla Neva SGR, partecipa come Partner di Galaxia -spiega la nota - mettendo a disposizione competenze, risorse e network a supporto dell’identificazione e della crescita delle realtà innovative, offrendo percorsi di crescita alle startup selezionate, dando loro accesso alla propria rete di relazioni internazionali, condividendo analisi e studi e mettendole in contatto con i clienti del Gruppo che operano nel settore aerospaziale.L’aerospazio rappresenta per Torino un prezioso volano per lo sviluppo del territorio, grazie a solidissime basi a livello accademico ed industriale, su cui poggiano una molteplicità di iniziative istituzionali, eventi congressuali, programmi di accelerazione per startup, nonché iniziative settoriali finanziate nella cornice del PNRR. Intesa Sanpaolo – tramite Neva SGR e Intesa Sanpaolo Innovation Center – e Fondazione Compagnia di Sanpaolo, primari investitori del capoluogo piemontese, con questo investimento riconoscono il ruolo abilitante di Galaxia per l’ecosistema aerospazialeper il territorio piemontese ed è un settore trainante per l’ecosistema torinese. Galaxia si configura come un importante snodo per l’innesco della filiera del trasferimento tecnologico e la conseguente estrazione di valore dai risultati della ricerca, promuovendo un modello di sviluppo che si allinea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2028 della Fondazione Compagnia di San Paolo, dove il rischio diventa una leva per accelerare nuovi progetti e soluzioni innovative." - dichiaraSegretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.“Per se creiamo sinergie con grandi enti come CDP Venture Capital, aziende e istituzioni” – affermaCeo e General Manager di Neva SGR. “Con Intesa Sanpaolo Innovation Center, che ha sottoscritto al 100% il nostro Fondo SEI, abbiamo convenuto di investire in Galaxia per contribuire a sostenere il promettente settore aerospaziale italiano, un’eccellenza che consideriamo quantomai strategica per lo sviluppo del nostro Paese. Quest’ultimo investimento si affianca ad altri già realizzati con i nostri fondi Neva First in importanti aziende italiane del settore”.“Siamo veramente soddisfatti di poter annoverare Intesa Sanpaolo e la Fondazione Compagnia di San Paolo tra i primari investitori di Galaxia”, commenta, Senior Partner e Responsabile Fondo Technology Transfer di CDP Venture Capital. “Grazie a questo ingresso Galaxia raggiunge il proprio target di raccolta di 30 milioni di euro, a meno di due anni dal suo lancio. Questo risultato, unito all’interesse di investitori così rilevanti, ci riempie di orgoglio e testimonia il ruolo sempre più centrale della filiera del trasferimento tecnologico nello sviluppo industriale nazionale e, in particolare, di Galaxia nella valorizzazione del settore aerospaziale”.