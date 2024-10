OPA Defence Tech, Panel di Borsa chiede aumento prezzo. Lunedì CdA Tinexta

Tinexta

(Teleborsa) - Si riaccende l'attenzione sull'lanciata dasulle azioni, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence, e finalizzata al delisting. Ieri sera, ilche era stato chiamato ad agosto da alcuni investitori istituzionali a pronunciarsi nel merito hanell'ambito dell'OPA.fa notare che il nuovo prezzo d'OPA risulta essere: i)lo scorso 5 agosto, ii) inferiore del 22% rispetto al prezzo di 4,9 euro per azione a cui era stato acquisto il primo 20% di Defence Tech da parte di Tinexta, iii) inferiore del 10% alla stima di 4,2 euro per azione derivante dal calcolo di 12x EV/EBITDA adj. 2023, utilizzando i dati di bilancio FY23 di Defence Tech (EBITDA adj. 9 milioni di euro e NFP +0,1 milioni di euro).Stamattina Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha comunicato che2024 al fine di esaminare il provvedimento del Panel e assumere le relative deliberazioni., dato che l'offerta riguarda una piccola parte del capitale di Defence Tech,. In particolare, ciò implicherebbe un potenziale maggiore deflusso di cassa per l'OPA (se il 100% delle parti idonee aderisce) di circa 4,2 milioni di euro (corrispettivo massimo totale per l'OPA di 24,6 milioni di euro rispetto ai 20,4 milioni di euro precedenti)."In totale, tenendo conto di tutte e tre le tranche della transazione (vale a dire l'acquisizione della quota iniziale del 20% a 4,9 euro per azione; l'esercizio dell'opzione call per l'ulteriore 40% a 2,74 euro per azione; e supponendo che l'OPA abbia successo), l'accordo implica una(equivalente a circa 10,1 volte l'EV/EBITDA rettificato del 2023 secondo i nostri calcoli e sulla base delle cifre riportate nei report finanziari di Defence Tech, e rispetto a 9,6 volte al prezzo di offerta precedente)", aggiunge il broker.Intanto, spicca il volo, che, con un. Inoltre, migliora l'andamento di, che si attesta a 11,65 euro, con un aumento dell'1,39%.