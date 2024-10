OPA Relatech, al via il 7 ottobre. CdA approva comunicato offerta: corrispettivo congruo

Relatech

(Teleborsa) - La Consob ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Gemini BidCo su 11.471.215 azioni ordinarie di- società quotata all’Euronext Growth Milan e attiva sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese.Il periodo di adesione2024 (salvo proroghe). La data di pagamento sarà il 31 ottobre 2024.Qualora ne ricorrano i presupposti i termini per aderire all’offerta saranno riaperti per un ulteriore periodo di cinque giorni di borsa aperta (e precisamente per le sedute del 1° novembre 2024, 4 novembre 2024, 5 novembre 2024, 6 novembre 2024 e 7 novembre 2024).L’offerente pagherà a ciascun aderente all’offerta unper ogni azione Relatech portata in adesione all’offerta.L’offerta è finalizzata ad acquisire l’intero capitale di Relatech e, in ogni caso, a conseguire ildelal società dall’Euronext Growth Milan.In data odierna, ildi Relatech ha approvato all’unanimità il comunicato relativo all'OPA e ritenuto il Corrispettivo "congruo" da un punto di vista finanziario.