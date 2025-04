Next Re, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,06 euro

Next Re SIIQ

(Teleborsa) - L'di, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha approvato all'unanimità ildell'esercizio 2024 e deliberato di distribuire unordinario (al lordo delle eventuali ritenute di legge) di 0,06 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data della record date per la legittimazione al pagamento del dividendo.Il CdA ha individuato quale data di stacco il giorno 5 maggio 2025, con record date il 6 maggio 2025 e data diil 7 maggio 2025. Al riguardo si precisa, anche a rettifica di quanto comunicato in data 12 marzo 2025, che la cedola è la numero 3.