USA, Biden: buone notizie da mercato del lavoro, fare di più per ridurre prezzi

(Teleborsa) - "Oggi abbiamo ricevutocon oltre 250.000 nuovi posti di lavoro a settembre e una disoccupazione tornata al 4,1%. Con il rapporto di oggi, abbiamo creato 16 milioni di posti di lavoro, la disoccupazione rimane bassa e i salari stanno crescendo più velocemente dei prezzi". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti,, dopo la pubblicazione dei dati del Bureau of Labour Statistics "Sotto la mia amministrazione, la, sono state create 19 milioni di nuove aziende, un record, e l'inflazione e i tassi di interesse stanno calando - ha spiegato - E stiamo assistendo al potere della contrattazione collettiva per aumentare i salari dei lavoratori, compresi i progressi compiuti dai lavoratori portuali con salari record presso i trasportatori e gli operatori portuali e la riapertura dei porti della costa orientale e del Golfo"."Non ci sono dubbi:- ha detto Biden - Il Congresso dovrebbe approvare il nostro piano per costruire milioni di nuove case, ampliare i limiti dei prezzi dei farmaci da prescrizione, dare potere ai lavoratori e proteggere il diritto di organizzarsi, e tagliare le tasse per le famiglie che lavorano duramente. I repubblicani del Congresso hanno un piano diverso: più tagli fiscali giganteschi per miliardari e grandi aziende, la fine dell'Affordable Care Act, la svalutazione dei lavoratori tagliando gli straordinari e rendendo più difficile organizzarsi, e l'imposizione di un'imposta nazionale sulle vendite che aumenterebbe i costi di quasi 4.000 dollari all'anno. Mentre mettono i miliardari al primo posto, noi continueremo a lottare per far crescere la classe media".