Fed, Kugler: "Impatto dazi più contenuto cambia prospettive su taglio tassi"

(Teleborsa) -per ridurre i dazi doganali nella forma più aggressivatra le due maggiori economie mondiali e ridurre la probabilità che la banca centrale statunitense debba rispondere con tagli ai tassi di interesse. E' l'opinione espressa da, governatrice della, durante un simposio della Banca Centrale d'Irlanda a Dublino, a seguito della tregua decisa lo scorso fine settimana dalle due delegazioni riunitesi in Svizzera.sulle importazioni - sottolinea la banchiera -rispetto ad uno scenario che rischiava di provocare "un aumento dei prezzi e un rallentamento dell'economia". Talie quindi cambierà anche la percezione di quello che la banca centrale andrà a fare nei prossimi mesi.Prima dell'accordo, gli operatori di mercato attendevano unin estate, più probabilmente, ma ora un intervento non è atteso prima del mese di settembre. I future FedWatch al CME indicano un livello di tassi invariato per giugno (probabilità al 91,9%) e luglio (al 59,6%), mentreuna banda di oscillazione del, livello cui si trova dallo scorso mese di dicembre. I membri del FOMC hanno affermato che sarebbe stato improbabile un cambio di strategia finché non fosse stato chiaro se i dazi avrebbero portato a un aumento dell'inflazione o se avrebbero indebolito la crescita e posto rischi per il mercato del lavoro.- fa notare Kugler - quindi le prospettive prevedono comunque un aumento dell'inflazione a breve termine ben al di sopra del 2%". La banchiera ha affermato che il conflitto commerciale potrebbe comunque avere profonde implicazioni per gli Stati Uniti, incluso unche potrebbe spingere gli investitori altrove.