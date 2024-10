Germania verso seconda recessione nel 2024

(Teleborsa) -che continua a zavorrare la crescita dell'Eurozona. Il ministero dell'Economia tedesco, guidato dal verde Robert Habeck, si appresterebbe ale suedi crescita per il 2024, indicando una. L'annuncio, secondo il quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì.La stima evidenzia un decisoformulata in precedenza e si confronta di una contrazione dello 0,3% registrata nel 2023. I principali istituti economici tedeschi, fra cui l'Ifo, avevano già rivisto al ribasso la crescita economica tedesca, prevedendo una contrazione dello 0,1%.invece sarebbe statadall'1% indicato in precedenza, mentresarebbe indicatabeneficiando di una serie di misure di stimolo predisposte dal governo tedesco.Secondo il ministro Habeck, scrive ancora il quotidiano tedesco Sueddeutsche,, ma l'economia registrerà una crescita "significativamente più forte" nel prossimo biennio se lesaranno pienamente attuate.