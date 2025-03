Germania, consumo energia in calo dell'1,1% nel 2024 con clima mite ed economia debole

(Teleborsa) -. Nel 2024, il consumo di energia primaria è diminuito dell'1,1%, attestandosi a 359,6 milioni di tonnellate equivalenti di carbone fossile (Mtce) rispetto all'anno precedente. Nel 2023 il calo era di poco inferiore all'8%. Lo afferma il rapporto annuale dell'AGEB, gruppo di ricerca sul mercato energetico fondato da diverse importanti associazioni tedesche del settore, secondo cui il consumo energetico in Germania è attualmenteed è ormai simile a quello consumato nella Germania occidentale nei primi anni '70."Ilrispetto all'anno precedente ha ridotto i consumi energetici legati al riscaldamento degli ambienti - si legge nel rapporto - A causa della, gli sviluppi economici non hanno avuto alcun impatto significativo sul consumo di energia". Allo stesso tempo, la continua crescita demografica e il calo dei prezzi dell'energia hanno portato ad un aumento dei consumi. Inoltre, "gli effetti statistici particolari derivanti dall'eliminazione graduale dell'energia nucleare e dalla progressiva sostituzione dei combustibili fossili nella produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili porteranno a ulteriori risparmi di energia primaria".Scendendo nei dettagli, il consumo di lignite è diminuito del 10,2% nel 2024. Questo sviluppo riflette la crescente produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la riduzione della capacità di generazione di energia dalla lignite a seguito dell'attuale eliminazione graduale del. Il consumo diè aumentato del 4% nel 2024. L'aumento della domanda è dovuto principalmente al calo dei prezzi, anche se i prezzi all'ingrosso restano notevolmente più alti rispetto al periodo precedente la crisi energetica; la produzione di energia elettrica da gas naturale è aumentata di circa il 3 percento, mentre la produzione di teleriscaldamento da gas naturale è rimasta al livello dell'anno precedente.Nel 2024 sono stati importati dall'estero 24 miliardi di kWh in più di energia elettrica rispetto a quella che la Germania ha trasportato verso altri Paesi. Ciò significa che. Le esportazioni sono diminuite dell'8%, mentre le importazioni sono aumentate del 16% rispetto all'anno precedente.