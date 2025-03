Germania in recessione a causa dei dazi: cosa ha detto Nagel

(Teleborsa) -: secondo i dati della Banca Mondiale, ledi beni e servizi hanno rappresentato ildella Germania nel 2023 ed i dati dell’Ufficio statistico federale segnalano che il surplus commerciale ha già subito le ripercussioni dell'incertezza a gennaio, scivolando a circa 16 miliardi di euro dai 20,7 miliardi di euro di dicembre. Nello stesso anno, ilha registrato unaDati che testimoniano quanto siae dipendente dalla vendita di beni e servizi all'estero, in particolare auto e macchinari. Ma al di là dei numeri, le affermazioni di un economista comee membro del consiglio direttivo della BCE, fanno un certo effetto.Nagel ha infatti dichiarato che l’economia tedesca, a causa dellegià annunciati o solo minacciati dal Presidente Trump, gli ultimi quelli su vini e champagne, ma il piatto forte (almeno per la Germania) sono le auto e l'acciaio. Escludendo i dazi, la Bundesbank prevede un PIL a +0,2% a fine 2025.Il presidente della banca centrale tedesca ha aggiunto che,e che l'UE ha fatto bene a reagire, poiché non si può accettare una politica come, che fa parte di una "economia del passato" e. Nagel ha poi aggiunto che ilper questa guerra commerciale saràL'economista ha anche negato che lasia il "malato d’Europa" ed ha parlato di, che poggia sulla "forza delle sue piccole e medie imprese". "Quando si ha un modello orientato all’esportazione, allora si è più esposti in una situazione in cui le tariffe aumentano e ci sono così tante incertezze e incognite, ha sottolineato il banchiere, aggiungendo che lpotrebbe ancheNagel ha fatto cenno anche alle spese militari ed, messo a punto dalla Commissione europea ed approvato dal Parlamento, non senza numerose contestazioni. Il piano - ha detto - è unnon solo le spese per la difesa, e, riprendendo un motto caro al vecchio governo Merkel, ha ribadito "dovremmo avere più Europa, non meno Europa".Frattanto, la Germania attende lasotto l'egida del conservatore, il quale ha già anticipato un, annunciando un aumento delleanche oltre l'1% de PIL, ed un aumento delle, grazie alla creazione di un fondo da 500 miliardi di euro. Un piano contestato dai Verdi, colleghi di coalizione, che potrebbe anche avvenire in due fasi - secondo alcuni economisti - e riguardare prima la difesa e poi, più vanti, le infrastrutture. IN più c'è la quesitone della, una norma che limita la possibilità di estendere i debito ed agisce da freno all'auento della spesa.