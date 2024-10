PSB, "documento ambizioso ma realistico": Giorgetti snocciola le priorità del Piano

(Teleborsa) - "Siamo in un momento caratterizzato da tendenze contrastanti: dLo ha detto il ministro dell'Economia,in audizione alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sul piano strutturale di bilancio che ha definito "u. "ha aggiunto "sta probabilmente incidendo non solo sugli investimenti delle imrpese ma anche sui consumi con un aumento dellaIl percorso di aggiustamento dei conti pubblici configurato nel Piano strutturale di bilancio (Psb), con la riduzione del rapporto deficit/pil sotto il 3% nel 2026Giorgetti ha anche sottolineato che con l'aggiornamento delle stime del Pil effettuato dall'Istat "diventa più difficile raggiungere una crescita dell'1% nell'anno in corso" ma che "i nuovi dati trimestrali" dell'Istat sul Pil "Il Titolare del Tesoro ha anche precisato che il governo considera necessario incrementare. Tra questi rientrano le misure necessarie per rendere strutturali gli effetti del taglio del cuneo sul lavoro e l'accorpamento delle aliquote Irpef su tre scaglioni". In manovra, ha aggiunto, anche "interventi finalizzati a sostenere la natalità e per fornire un sostegno alle famiglie numerose" oltre a "risorse per il rinnovo dei contratti pubblici del periodo 2025-27 per tenere conto dell'andamento dell'inflazione