Antares Vision, Mazzantini: priorità sono cambiate e si concentrano su sviluppo top line

Antares Vision Group

(Teleborsa) - "Nel primo anno di piano sotto la gestione del nuovo management, il Gruppo si è focalizzato sull'efficientamento, con l'obiettivo di aumentare la marginalità, e sulla generazione di cassa, per riportare il rapporto Net Debt/EBITDA al minimo di 3,3x., con un EBITDA margin del 15,3% contro il 6,2% del 2023 e un rapporto di indebitamento su EBITDA di 2,6x rispetto a 7,8x di fine 2023". Lo ha affermatodi, commentando il Piano Industriale 2025-2027 "Per il nuovo Piano Industriale 2025-2027sfruttando l'effetto leva positivo generato dal controllo sui costi totali - ha spiegato - La strategia di sviluppo sarà attuata seguendo tre strategic pillars: 1) accelerare la crescita con un programma di eccellenza commerciale; 2) continuare a porre attenzione nell'efficientamento dei costi diretti e indiretti; 3) mantenere il focus sulla generazione di cassa"."In particolare, per quanto riguarda l'accelerazione della crescita, abbiamo introdotto recentemente nell'organizzazione la(Chief Revenue Officer), che aiuterà, supportato da tutta l'organizzazione, il coordinamento dei processi, garantendo una generazione dei ricavi allineata al processo previsionale di Gruppo", ha aggiunto."Dopo aver identificato la strategia di sviluppo per i prossimi tre anni (2025-2027), il Gruppo si aspetta quindi un CAGR di crescita dei ricavi del +7/9%,, combinato con un EBITDA CAGR del 18/21% - ha concluso Mazzantini - L'importante incremento della profittabilità permetterà nel 2027 di raggiungere un rapporto Net Debt/EBITDA inferiore a 1,0x".