DFP, Corte dei Conti: "Quadro difficile da valutare. Spesa non alteri obiettivi PNRR"

(Teleborsa) -con le risoluzioni che nei primi giorni di aprile hanno impegnato il Governo a presentare un, costituito da due sezioni, di cui la prima volta a dare conto dei progressi compiuti nel 2025" e "la seconda intesa a proporre la sola componente tendenziale del precedente DEF per le varie grandezze di finanza pubblica". E' quanto rileva ladinanzi alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato sul Documento di finanza pubblica 2025."Ilper il triennio 2025-27 presentato nel documento, poggiando suie su una, - sottolinea - sembra consentire diassunti in termini di graduale, nonostante la prudente revisione delle prospettive di crescita a fronte delle incertezze del quadro macroeconomico internazionale".I giudici contabili rilevano però che "non solo lo(inciso dalla difficoltà di definire al momento una ricostruzione puntuale delle necessità in gioco),determinante su diversi capitoli della politica finanziaria di breve e medio periodo". In particolare, si ritengonoper settori, sulle modifiche al PNRR, sulla spesa per il settore della difesa. "Elementi che rendono difficile valutare la tenuta del quadro complessivo e la sua coerenza con quelle che sono le priorità dell’azione di governo"."Loda undi saldo a quello di spesa netta", evidenzia la Corte, ribadendo che manca "una lettura della traiettoria che oggi non è agevole già per il 2025 e che risulta ancora più ardua per gli anni successivi", rileva la Corte, dopo aver preso atto delin cui ci si muove.della finanza pubblica, e della adeguatezza dell’azione che si intende intraprendere all’interno dei limiti consentiti dalla nuova governance economica europea, è di particolare rilievo lo", afferma la magistratura contabile, aggiungendo "la necessità di procedere ad unaper gli interventi resi disponibili con il Piano, nonché l’emergere di nuove esigenze congiunturali non possono e: contribuire alla modernizzazione del Paese", attraverso gli interventi su sanità, infrastrutture e trasporti, digitalizzazione e interconnessione, ammodernamento PA e ricerca e innovazione.che gli ultimi esercizi hanno dimostratoda avviare e ad una sempre maggioreche deve orientare l’azione del Governo. Un lavoro di selezione - conclude la Corte - che diventerà ancora più importante dopo il 2026 richiedendo lasugli interventi che il Piano ha consentito di avviare, ma che devono trovare nei prossimi anni lo spazio per produrre un’effettiva crescita del nostro potenziale di sviluppo".