Newlat Food, Intesa lima target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Newlat Food

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 14,8 euro per azione) ilsu, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la" visto l'upside potenziale del 26%.Gli analisti scrivono che i ricavi di Newlat Food nel primo semestre del 2024 si sono contratti in tutte le unità aziendali, ad eccezione dei prodotti lattiero-caseari, con. Tuttavia, i margini e la generazione di cassa sono rimasti solidi.Il broker ritiene che ilper il titolo sia rappresentato dall', che sta procedendo bene, anche in base ai dati preliminari sul debito netto forniti dalla società (414 milioni di euro a fine agosto). L'acquisizione di Princes dovrebbe generare economie di scala e sinergie, già visibili dal primo giorno di integrazione, in termini di miglioramenti nel capitale circolante e negli approvvigionamenti, riduzione dei costi e opportunità di crescita delle vendite, come il lancio di nuove linee di tonno e pomodoro nei mercati italiano e tedesco. Ulteriori opportunità di innovazione vengono esplorate utilizzando gli stabilimenti Symington e Princes nella capacità produttiva del Regno Unito. Sulla base degli indicatori disponibili, il gruppo prevede vendite ampiamente stabili anno su anno (su base lfl) e in termini di margini, un miglioramento rispetto alle performance del 2023 e del primo semestre del 2024.Intesa ha rivisto le stime FY24E-26E per riflettere lo scenario FY24 aggiornato e il fatto che la. L'impatto positivo sul debito netto dovrebbe essere già visibile in FY24 (e migliore rispetto alle nostre stime precedenti).