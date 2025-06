Piazza Affari: allunga il passo Newlat Food

gruppo agroalimentare italiano

(Teleborsa) - Protagonista il, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,09%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,97 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,49. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)