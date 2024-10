Prospetti informativi, Cornelli (CONSOB): fatti passi avanti, ora siamo benchmark in UE

EQUITA

(Teleborsa) - ", perché non ne vedo più il motivo. Oggi i prospetti sono in larga parte fatti in Irlanda e Lussemburgo, ma come CONSOB recentemente abbiamo fatto molti passi avanti sui prospetti: abbiamo ridotto i costi, abbiamo accelerato i tempi e ora siamo in grado di gestire tutto il processo in inglese". Lo ha affermato, Commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), durante un evento sul mercato dei capitali organizzato dae Luiss Business School."Tra l'altro - ha detto Cornelli - fanno operazioni all'estero, e quindi mi auguro che anche queste tornino in Italia, l'ho detto anche a Marcello Sala (Direttore Generale dell'Economia del MEF, ndr)"."I dati oggi sono impietosi - ha continuato - ma. Tra CONSOB e Borsa Italiana abbiamo fatto un bel lavoro e siamo forse oggi benchmark positivi in Europa, poi c'è il capitolo giudici ma non compete a me"."Il", ha detto Cornelli, che è membro della Commissione di revisione del TUF stesso, aggiungendo di essere soddisfatto per la definitiva approvazione del Listing Act a livello europeo, "che prevede una serie di facilitazioni importanti e finalmente fa tornare l'unbundling della ricerca finanziaria".