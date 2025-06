Carraro, proventi lordi offerta bond a 141 milioni di euro. Presidente: molto soddisfatti

Equita SIM

(Teleborsa) -, braccio finanziario della multinazionale di macchinari per l'agricoltura e sistemi di trasmissione, haa un prezzo di emissione del 101% del loro valore nominale, rappresentate da 139.801 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna. I proventi lordi ammontano a 141.199.010 euro.Le nuove obbligazioni matureranno interessi a partire dal 17 aprile 2025 ale gli interessi saranno pagati in via posticipata il 17 ottobre e il 17 aprile di ogni anno a partire dal 17 ottobre 2025."Siamo molto soddisfatti della positiva conclusione dell'offerta che conferma ancora una volta l'interesse e la fiducia degli investitori istituzionali e retail nei confronti di Carraro", commenta ilha agito in qualità die responsabile per il collocamento delle nuove obbligazioni attraverso il MOT.