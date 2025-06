Consob avvia consultazione per semplificare processo di quotazione dei fondi in Italia

(Teleborsa) - Facilitare e semplificare la quotazione dei fondi d'investimento sul mercato finanziario italiano e allineare l'ordinamento nazionale a quello degli altri Paesi dell'Unione europea, migliorando con ciò l'attrattività e la competitività della nostra piazza finanziaria. Questi gli obiettivi di unaperdegli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm) europei e dei fondi di investimento alternativo (Fia) aperti riservati, gestiti da società europee.Il documento per la quotazione "rappresenta una, essendo contemplato soltanto dalla normativa primaria e secondaria di matrice nazionale e non essendo richiesto dalla normativa europea di riferimento", si legge nel documento dell'Autorità.Nella consultazione la Consob propone, inoltre, alcuneche disciplina le informazioni da includere nel prospetto informativo in caso di ammissione alle negoziazioni di fondi aperti italiani (Oicr, organismi di investimento collettivi del risparmio).Tempi rapidi per la fase di consultazione, che2025. A valle della modifica regolamentare proposta, saranno valutati interventi finalizzati alla razionalizzazione del regime contributivo della categoria in esame.Lo spirito dell'intervento, sottolinea Consob, è favorire la competitività e l'attrattività del mercato regolamentato italiano rispetto agli altri mercati regolamentati europei, assicurando un adeguato level playing field tra il mercato italiano e le altre trading venues europee nell'ambito del processo di listing di tali strumenti,".