Reply, UBS avvia la copertura con "buy"

Reply

FTSE Italia Star

società di consulenza

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dell'1,37%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che gli analisti di UBS hanno avviato la copertura sul titolo con giudizio "buy" e target price a 164 euro.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 132,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 134,8. Il peggioramento dellaè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 131,9.