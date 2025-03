Reply, l'utile 2024 aumenta a 211 milioni. Dividendo di 1,15 euro

Reply

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha chiuso l'esercizio 2024 con unconsolidato di 2.295,9 milioni di euro, in crescita del 8,4% rispetto all'esercizio 2023. L'consolidato è stato di 410,6 milioni di euro, in crescita del 16,6%. Ildi gruppo è stato pari a 211,1 milioni di euro (vs 186,7 milioni l'anno prima).Ladel Gruppo al 31 dicembre 2024 è positiva per 349,1 milioni di euro (204,9 milioni al 31 dicembre 2023). La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2024 risultava positiva per 312,6 milioni.Il Consiglio di Amministrazione di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unpari a 1,15 euro per azione, che verrà posto in pagamento il 21 maggio 2025, con data di stacco dividendo fissato il 19 maggio 2025 (record date il 20 maggio 2025)."Il 2024 si è chiuso con risultati molto positivi per Reply - ha dichiaratodi Reply - confermando ancora una volta la nostra capacità di interpretare le esigenze del mercato e di sviluppare soluzioni digitali all'avanguardia in un contesto globale sempre più dinamico e complesso. In uno scenario macroeconomico caratterizzato da incertezze e trasformazioni profonde, abbiamo continuato a crescere, sostenuti dalla solidità del nostro modello basato su una rete di aziende altamente specializzate".