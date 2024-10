Snam aumenta controvalore programma EMTN a 15 miliardi di euro

Snam

(Teleborsa) - Il CdA di, società di infrastrutture energetiche quotata su Euronext Milan, ha approvato il(EMTN), avviato nel 2012, aumentando il controvalore massimo complessivo, al fine di garantire alla società maggiore flessibilità, in linea con il piano di investimenti 2023-2027.Inoltre, ha deliberato l', da eseguirsi entro il 9 ottobre 2025, di, incrementato dell'ammontare corrispondente alle obbligazioni eventualmente rimborsate nel corso dello stesso periodo. Tali obbligazioni saranno collocate presso investitori istituzionali, operanti principalmente in Europa. I titoli emessi potranno essere quotati su uno o più mercati regolamentati.A supporto dell'impegno di Snam a raggiungere la neutralità carbonica al 2024 e il net zero al 2050 sulle emissioni Scope 1, 2 e 3, i proventi dalle emissioni obbligazionarie potranno essere destinati sia alle generali attività aziendali, anche legate a obiettivi di sostenibilità attraverso, sia per finanziare progetti specifici attraverso, nell'ambito del Programma EMTN, sono stati emessi prestiti obbligazionari per circa 10,5 miliardi di euro.