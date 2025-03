Ferrovie dello stato, Cda delibera strumenti di funding per il 2025 fino a 1,95 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. (FS), presieduto da Tommaso Tanzilli, ha deliberato in data odierna l’emissione die il ricorso ad altri strumenti di provvista per un importo complessivo massimo di. Le eventuali, a valere sul Programma EMTN di 12 miliardi di euro quotato presso l’Irish Stock Exchange, saranno riservate agli Investitori Istituzionali.raccolti sul mercato dei capitali di debito nel 2025 finanzieranno i fabbisogni perdel Gruppo FS. In tale contesto, FS prospetta anche nuove operazioni con label ESG/green prevalentemente destinate al rinnovo del materiale rotabile e alla manutenzione dei treni passeggeri e merci, nonché all’infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità.