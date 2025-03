Snam, Venier: risultati 2024 molto positivi, superiori alla guidance

Snam

(Teleborsa) - ", che dimostrano una crescita significativa. Riflettono il nostro impegno a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese e ad accelerare la sua transizione sostenibile verso il Net Zero, con investimenti record pari a circa 3 miliardi di euro". Lo ha affermato l'di, commentando i risultati 2024 "In uno, stiamo rafforzando l'infrastruttura nazionale con l'acquisizione di Adriatic LNG ed Edison Stoccaggio, attraverso un piano di investimenti di 12,4 miliardi di euro al 2029, il più significativo della nostra storia - ha aggiunto - L'ambizione di diventare un operatore infrastrutturale pan-europeo multimolecola va di pari passo con l'innovazione e la sostenibilità, aree in cui nel 2024 abbiamo fatto progressi, anticipando gli ambiziosi obiettivi fissati dal nostro Transition Plan".