UniCredit, Orcel: partnership con Alpha Bank in Grecia ha superato le aspettative

UniCredit

(Teleborsa) -, che a ottobre 2023 hanno siglato una partnership strategica in Romania e in Grecia, hanno svelato oggi nuove soluzioni per aziende e privati. In particolare, la gamma di soluzioni di investimento "" sviluppata da UniCredit è ora disponibile esclusivamente nel mercato greco tramite Alpha Bank.Per l'occasione, il CEO di Alpha Bank Vassilios Psaltis e il CEO di UniCredit Andrea Orcel hanno sottolineato l'strategica, sottolineando che questa collaborazione segna una nuova era per i clienti, in particolare aziende e PMI.I CEO dei due gruppi bancari hanno espresso soddisfazione per istrategica, osservando che in meno di un anno dalla sua istituzione sono già stati ottenuti "risultati significativi". In particolare, hanno confermato che l'unione delle forze in Romania sta procedendo secondo i tempi previsti per istituire la terza banca più grande del paese. Inoltre, hanno evidenziato il forte interesse dei clienti di Alpha Bank nel fondo comune onemarkets, che ha"Ciò che abbiamo realizzato in Grecia attraverso la nostra partnership con Alpha Bank hae sono entusiasta di questi risultati - ha commentato Orcel - In meno di un anno, abbiamo realizzato tre volte di più di quanto avevamo previsto in base ai nostri piani iniziali ottimistici e i nostri team stanno collaborando efficacemente. L'ambiente è positivo e mi aspetto che il potenziale combinato di ciò che le due banche possono realizzare insieme stupirà molti nel settore".I CEO dei due gruppi hanno anche avuto l'opportunità di presentare i progressi raggiunti, nonché i prossimi passi nel loro accordo di partnership, attraverso incontri tenuti con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché con il Governatore della Banca di Grecia