Zoppas (ICE): America Latina mercato strategico per l'espansione del Made in Italy

(Teleborsa) - "Con una popolazione di, l’America Latina rappresenta un’area strategica di espansione del Made in Italy. Oggi il dato dell’export italiano in questo mercato è di 'soli' 20 miliardi, valore che ha un ampio margine di crescita se riusciremo, con un gioco di squadra coordinato, a sbloccare i freni burocratici, finanziari e distributivi che l’area presenta e a supportare le aziende nel risolvere le criticità finanziarie legate al rischio paese. Nel frattempo, dobbiamo continuare a promuovere ad un pubblico ancora più ampio l’eccellenza dei nostri prodotti. Il Governocome dimostrano l’impegno incon il". È stato incisivo anche il messaggio portato ieri a Buenos Aires dalldurante la missione di sistema Italia, che sottolinea quanto sia strategico investire su quei mercati che ancora non hanno espresso il loro vero potenziale come il Centro e Sud America."E’ di fondamentale importanza strategica questa missione di sistema coordinata dal Ministro degli Esteri,, che ha visto la partecipazione massiva dele con l’apporto anche dimissione che ha di fatto acceso i riflettori sull’America Latina, facendo il punto sugli strumenti che le imprese, piccole, medie e grandi hanno a disposizione per trovare nuove opportunità di business in un mercato che, sebbene lontano da un punto di vista geografico, ha grandi affinità con l’Italia dal punto di vista della cultura, dei gusti e delle tradizioni".Queste le parole del Presidente di ICE,impegnato in questi giorni nella missione del MAECI in America Latina che oggi ha fatto tappa a San Paolo del Brasile per il Business Forum Brasile Italia, organizzato da Farnesina in collaborazione con ICE e con la Federazione delle Imprese dello Stato di San Paolo (FIESP). "– prosegue Zoppas – negli ultimi sei mesi è cresciuto del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel 2023 è rimasto stabile,Il lavoro che la diplomazia della crescita sta compiendo per abbattere le barriere burocratiche, tariffarie e non tariffarie anche tramite la spinta verso l’accordo del Mercosur è fondamentale per far crescere la presenza del Made in Italy nella regione. Spingere questo dato, così come quello del fatturato italiano nell’intera regione, è tra le priorità che ICE si è data per il prossimo futuro".