AstraZeneca, fatturato sale a 13,6 milioni di dollari nel primo trimestre

AstraZeneca

(Teleborsa) -, multinazionale biofarmaceutica anglo-svedese, ha registrato unin aumento del 10% a 13.588 milioni di dollari nel, trainato dalla crescita a due cifre nei settori Oncologia e Biofarmaceutica. L'utile operativo core è aumentato del 12%. L'è aumentato del 21% a 2,49 dollari."Ile siamo ora entrati in un periodo senza precedenti, ricco di catalizzatori, per la nostra azienda - ha commentato il- Già quest'anno abbiamo annunciato cinque risultati positivi per gli studi di Fase III, tra cui, di recente, l'attesissimo DESTINYBreast09 per Enhertu, nonché SERENA-6 per camizestrant e MATTERHORN per Imfinzi; gli ultimi due saranno presentati alle sessioni plenarie dell'ASCO 2025, a dimostrazione dell'importanza di questi dati per la comunità oncologica"."La nostra azienda èe continuiamo a beneficiare della nostra ampia fonte di fatturato e della nostra presenza produttiva globale, che include undici siti produttivi negli Stati Uniti dedicati a piccole molecole, farmaci biologici e terapia cellulare - ha aggiunto - Inoltre, abbiamo pianificato investimenti ancora maggiori negli Stati Uniti in produzione e ricerca e sviluppo, sfruttando i nostri due Grandi siti di ricerca e sviluppo a Gaithersburg, nel Maryland, e Cambridge, nel Massachusetts. Nel complesso, stiamo facendo ottimi progressi verso il nostro obiettivo di ottanta miliardi di dollari di fatturato totale entro il 2030".AstraZenecasul fatturato totale e sull'utile per azione core per l'anno fiscale 2025: si prevede un aumento del fatturato totale di un'elevata percentuale a una cifra; si prevede un aumento dell'utile per azione core di un'elevata percentuale a due cifre.