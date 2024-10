JPMorgan, terzo trimestre sopra le attese ma aumentano accantonamenti su crediti

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -, una delle più grandi banche d'affari al mondo, ha riportato neldel 2024 undi 12,9 miliardi di dollari (in calo del 2%), o 4,37 dollari per azione, rispetto all'utile netto di 13,2 miliardi di dollari, o 4,33 dollari per azione, nel terzo trimestre del 2023.sono stati di 43,3 miliardi di dollari, in aumento del 6%. Ilè stato di 23,5 miliardi di dollari, in aumento del 3%. Isono stati di 19,8 miliardi di miliardi di dollari, in aumento dell'11%. Il reddito da interessi netti escludendo Markets è stato di 23,4 miliardi di dollari, in aumento dell'1%.Le attese degli, secondo dati LSEG, erano per un utile per azione di 4,01 dollari su ricavi per 41,63 miliardi di dollari.L'è stato di 3,1 miliardi di dollari, riflettendo net charge-offs di 2,1 miliardi di dollari e un accumulo di riserve nette di 1,0 miliardi di dollari."La società ha registrato solidi risultati finanziari e commerciali sottostanti nel terzo trimestre, generando un reddito netto di 12,9 miliardi di dollari e un ROTCE del 19% - ha commentato il- Nel CIB, le, mentre i ricavi dei mercati sono stati resilienti, con un aumento dell'8%. Le commissioni sui pagamenti sono cresciute a due cifre poiché gli investimenti stanno alimentando la crescita organica. Nel CCB, ci siamo classificati al primo posto nei depositi al dettaglio negli Stati Uniti per il quarto anno consecutivo. I prestiti tramite carta sono aumentati dell'11% e abbiamo assistito a una solida acquisizione di 2,5 milioni di conti. Infine, in AWM, le commissioni di gestione patrimoniale sono aumentate del 15% e glidi 72 miliardi di dollari"."Monitoriamo attentamente la situazione geopolitica da un po' di tempo e gli eventi recenti mostrano che le- ha spiegato - C'è una significativa sofferenza umana e l'esito di queste situazioni potrebbe avere effetti di vasta portata sia sui risultati economici a breve termine che, cosa ancora più importante, sul corso della storia. Inoltre, mentre l'inflazione sta rallentando e l'economia statunitense rimane resiliente, permangono diversi problemi critici, tra cui grandi deficit fiscali, necessità di infrastrutture, ristrutturazione del commercio e rimilitarizzazione del mondo. Mentre speriamo nel meglio, questi eventi e l'incertezza prevalente dimostrano perché dobbiamo essere preparati per qualsiasi ambiente".L'utile netto di Corporate & Investment Bank () è stato di 5,7 miliardi di dollari, in aumento del 13%, con un fatturato netto di 17 miliardi di dollari, in salita dell'8%. L'utile netto di Asset & Wealth Management () è stato di 1,4 miliardi di dollari, in calo del 5%.