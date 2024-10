Avoni, UniCredit sottoscrive Sustainability Linked Minibond con garanzia SACE

UniCredit

(Teleborsa) -hada 2,5 milioni di euro emesso da, azienda bolognese che è distributore ufficiale di motori e ricambi FPT Industrial.L'operazione è assistita al 70% da, ha una durata di 6 anni ed è finalizzata a supportare l'impresa nello sviluppo di prodotti motorizzati con propulsori endotermici in grado di ridurre l'impatto ambientale delle macchine mobili e stazionarie (livello emissivo Stage V), che utilizzano biocarburante HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), rinnovabile e a neutralità carbonica.L'emissione Sustainability-Linked prevede undel margine che contempla la riduzione o l'aumento del tasso di interesse al raggiungimento o meno dei target previsti. Avoni pone in tal senso tra i suoi principali obiettivi di sostenibilità quello di rendere i motori endotermici utilizzabili in carbon neutrality, efficientandone l'utilizzo ed i servizi dedicati."Siamo lieti di annunciare la sottoscrizione di un minibond con UniCredit, un passo strategico per finanziare i nostri progetti all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione, con l'obiettivo principale di traghettare un prodotto consolidato come il motore endotermico al rispetto totale delle linee guida sulla rinnovabilità e sulla neutralità carbonica - ha commentato- Questo accordo ci permetterà di dare continuità alla nostra lunga storia imprenditoriale nel settore motoristico, rafforzando l'impegno verso il raggiungimento di nuovi e prestigiosi obiettivi. Ringraziamo UniCredit per la fiducia accordata e siamo entusiasti di poter guardare al futuro con rinnovate ambizione e responsabilità"."Queste emissioni costituiscono una leva finanziaria che consente in concreto di sostenere i progetti di crescita delle imprese e, grazie alle caratteristiche della nostra offerta Sustainability linked, rappresentano una reale occasione per aumentare le risorse dedicate alle tematiche ESG - ha detto- L'operazione in oggetto conferma l'impegno del nostro Gruppo al fianco degli imprenditori, per supportarli nella crescita in competitività e per sostenere lo sviluppo e il benessere dell'economia del territorio".