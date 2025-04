Mercato minibond torna a crescere nel 2024: oltre 1,5 miliardi raccolti

(Teleborsa) - Ilha rialzato la testa nel 2024, dopo la battuta d'arresto dell'anno precedente, mentre si prospetta un 2025 altrettanto favorevole in termini di raccolta, in assenza di sorprese negative. L'anno appena concluso ha registrato infatti unafra le 1.339 imprese censite, inrispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dall'Osservatorio sui minibond della School of Management del Politecnico di Milano.Il mercato dei minibond è, eccetto nel 2023, raggiungendo undi euro ed attraendo nuove aziende, grazie soprattutto al contributo di programmi supportati da garanzie pubbliche e da operazioni di sistema come i basket bond. Ma ci sono anche fattori frenanti che ancora limitano lo spessore del mercato, come i costi diretti di emissione.L'aumento èi, in quanto il capitale che competeè pari a, in calo sull’anno precedente. Nel 2024 le emissioni di titoli di debito inferiori a 50 milioni di euro sono state 208 contro le 188 del 2023 (su un totale di 1.977 dal 2013).di euro"Di fronte alle incertezze che caratterizzano l’economia, fra tensioni geopolitiche e rischi di recessione, il tema di supportare l’accesso al capitale per le PMI è quanto mai attuale", spiega Giancarlo Giudici, responsabile dell’Osservatorio, ricordando che i minibond "sono uno strumento che negli ultimi anni ha consentito alle imprese italiane di accedere a nuovi capitali e di acquisire competenze preziose per allacciare rapporti con gli investitori.Ildei collocamenti nel secondo semestre 2024, superiore rispetto a quello dell’anno precedente. Una piccola parte dei minibond del 2024, pari al 7%, è stata quotata su un mercato borsistico: 4 titoli su Euronext Access Milan e 10 su listini esteri.Per quanto riguarda la, la distribuzione continua ad essere, con una serie di titoli short term con maturity a pochi mesi ed emissioni a più lunga scadenza. Il valore medio del 2024 è 6,7 anni (in aumento rispetto al 2023, dovuto alla presenza degli Hydrobond).L’Osservatorio ha identificato(126 si sono affacciate sul mercato per la prima volta), in lieve aumento rispetto alle, e 105 di esse sono PMI. Si tratta(in crescita rispetto al 2023) e per il 33,2% di Srl, a cui si aggiungono 3 società cooperative e 2 veicoli esteri di gruppi italiani. Lesul listino azionarioPer quanto riguarda il settore di attività, il compartoma in calo rispetto al 2023, seguito dalle holding finanziarie (13,1%) e dal commercio (12,5%).Dal punto di vista geografico, la(71 emittenti, pari al 39,9%) seguita dal Lazio (23, pari al 12,9%) e dal Veneto (20, pari al 11,2%). Seguono Emilia-Romagna e Campania (15), scalzata dal secondo posto del 2023.Per quanto riguarda gliil 2024 vede il primato d(hanno investito in poche operazioni ma con tagli significativi), seguiti dalledai fondie dalladai 22,17 milioni di euro del 2023 a 13,4 milioni, attestandosi ai valori minimi storici, il. Sono ancora pochi i fondi di credito specializzati e attivi sui minibond, oltre che sul direct lending: sarebbe quindi auspicabile allargare la platea degli investitori e riservare maggiore attenzione all’investimento nelle PMI non quotate.I player del settore che hanno contribuito alla ricerca sono ADB Corporate Advisory, Banca Finint, Banca Valsabbina, Cassa Depositi e Prestiti, Cerved Rating Agency, F&P Frigiolini & Partners Merchant, Hogan Lovells, Mediocredito Centrale, Mediocredito Trentino-Alto Adige, modefinance, Sella Investment Banking, Borsa Italiana, Innexta, BeBeezAnche nel 2024 si sono viste emissioni di minibond condell’azienda (19), mentre i titoli senza garanzie sono ancora una minoranza del mercato e scendono dal 25% del 2023 al 22%. Abbastanza frequente è la previsione di opzioni di tipo call o put per il rimborso. Il ricorso al rating emesso da agenzie autorizzate è rimasto minoritario nel 2024 (il 21% delle emissioni l’ha richiesto). La motivazione principale del collocamento rimane con forza la crescita interna. Nel campione del 2024 troviamoper un controvalore de una quota di mercato pari al 15% della raccolta annuale.