OPEC rivede al ribasso stime di crescita domanda per il 2024 e 2025

(Teleborsa) -previsioni diper il 2024, rettificandole di. Un valore che risulta comunque ancoradi 1,4 MBG di prima della pandemia. L'aggiustamento - si legge nell'ultimo report mensile del cartello - riflette i dati ricevuti e le aspettative leggermente inferiori di regioni.Si prevede che laaumenterà dinel 2024, trainata dalla crescita della domanda di Americhe ed area OCSE. La domanda di petrolioinvece è attesa in crescitaquest’anno.sono state riviste. La domanda di petrolioè attesa in aumento diguidata dai contributi di Cina, resto dell'Asia, Medioriente e India, mentre la domandaaumenterà di circa, trainata dalle Americhe.Le previsioni di crescita della domanda tengono conto di un, che vede unaed al 2,9% nel 2025. Le previsioni di crescita economica degli Stati Uniti per il 2024 sono riviste leggermente al rialzo al 2,5% e vengono confermate all'1,9% per il 2025. Per l'Eurozona, previsioni di crescita per il 2024 e il 2025 rimangono invariate rispettivamente allo 0,8% e all’1,2%. Le previsioni di crescita economica della Cina sono confermate al 4,9% per il 2024 ed al 4,6% per il 2025, come quelle dell’India al 6,8% per il 2024 e al 6,3% per il 2025.sulle piazze internazionali delle commodities, dopo aver incorporato di recente un premio dovuto all'escalation di tensioni in Medioriente. Ilsegna unal barile, mentre ilQuesta ennesima conferma della stagnazione della domanda potrebbe ulteriormente convincere il cartello a rinviare la fase di normalizzazione della domanda dopo un lungo periodo di limitazioni dell'offerta.