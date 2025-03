OPEC, confermata la crescita della domanda di petrolio per 2025 e 2026

(Teleborsa) - L'Organizzazione dei Paesi Esportatori del Petrolio (OPEC) afferma cheprevista per ilrimane. Si prevede che la domanda di petrolio nell'OCSE crescerà di circa 0,1 mb/g, con le Americhe a guidare la crescita, con ulteriore supporto da OCSE Europa e Asia Pacifico. Nei paesi non OCSE, si prevede che la domanda di petrolio registrerà una sana crescita di 1,3 mb/g anno su anno, guidata da Cina, Altri paesi asiatici e India e sostenuta da Medio Oriente e America Latina. È quanto emerge dall'odierno(MOMR), il documento mensile che analizza i trend di mercato.L'OPEC prevede che laraggiungerà una, sostenuta da una forte domanda di viaggi aerei e da una sana mobilità stradale, inclusi diesel e autotrasporti su strada, nonché da sane attività industriali, edilizie e agricole nei paesi non OCSE. Allo stesso modo, si prevede che le aggiunte di capacità e i margini petrolchimici nei paesi non-OCSE, principalmente in Cina e Medio Oriente, contribuiranno alla crescita della domanda di petrolio.La previsione di crescita della domanda globale di petrolio nelmostra anche una solida, anno su anno, invariata rispetto all'ultima valutazione MOMR. Si prevede che l'OCSE crescerà di 0,1 mb/d, anno su anno, mentre la domanda nei paesi non-OCSE dovrebbe aumentare di circa 1,3 mb/d.L'OPEC prevede che l'(ovvero l'offerta di liquidi dai paesi che non partecipano alla Dichiarazione di cooperazione) crescerà di 1,0 mb/d, anno su anno, nel 2025, invariata rispetto alla valutazione del mese scorso. Si prevede che i principali motori della crescita saranno. Anche la crescita dell'offerta di liquidi non-DoC nel 2026 rimane invariata a 1,0 mb/d, principalmente guidata da Stati Uniti, Brasile e Canada.Nel frattempo, si prevede che i(NGL) e iprovenienti dai paesi partecipanti al DoC cresceranno di 0,1 mb/d, anno su anno, nel 2025, fino a una media di 8,4 mb/d, seguiti da un aumento di circa 0,1 mb/d, anno su anno, nel 2026, fino a una media di 8,5 mb/d. Ladei paesi partecipanti al DoC è aumentata di 363 tb/d a febbraio, mese su mese, con una media di circa 41,01 mb/d, come riportato dalle fonti secondarie disponibili.