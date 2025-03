Petrolio apre settimana in rialzo nonostante taglio stime Goldman Sachs

Light crude

Brent

(Teleborsa) - I, che scambia in moderato rialzo sui principali mercati internazionali, dopo la pesante correzione registrata di recente. Ilstatunitense scambia a, in rialzo dello 0,5% rispetto a venerdì, mentre ildel mare del Nord viaggia a, in rialzo dello 0,5%.Nell'ultimo mese, ile segna ora un calo del 5% rispetto alla fine del 2024. E sebbene il crollo delle quotazioni sia stato salutato con favore dal Presidente Trump, la caduta del prezzi avrà une sui produttori di Shale Oil, rischiando di aggravare una situazione economica USA non brillante, anzi, un quadro già recessivo.Lei del greggio, di riflesso agli aumenti produttivi pianificati dall'Opec+ ed anche ad una possibile recessione in USA.banche d'0affari ed ha tagliato le previsioni sul prezzo del petrolio, indicando un prezzo per il Brent a in un intervallo dal barile dai 70-85 dollari indicati in precedenza.La revisione segue gli analoghi taglio operati nelle ultime settimane dache vedono entrambi il Brent nellanella seconda metà dell'anno. Anchehanno previsto che i prezzi chiuderanno l'anno, con un punto diche viene indicato dalla prima a, entro il terzo trimestre dell'anno, e la seconda che indica perfino un minimo diIl cambio di scenario macroeconomico peserà sulla, nonostante di recente il. L'OPEC ha confermato la scorsa settimana la crescita della domanda globale di petrolio prevista per il 2025 a 1,4 mb/g e per il 2026 a 1,4 mb/g, invariata rispetto all'ultima valutazione mensile.A inizio mese,- Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman, - hanno ribadito la loro decisione concordata il 5 dicembre 2024 di procedere con undi 2,2 mb/g a partire dal 1° aprile 2025.