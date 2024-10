Automotive: Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Uiltrasporti proclamano sciopero

(Teleborsa) -di categoriaproclamano sciopero per il 18 ottobre nelper difendere l’occupazione nelLo comunicano in una nota spiegando che l' astensione avrà una durata pariafferenti al settore automotive, quali appalti di pulizia civile e industriale, mense e ristorazione, guardiania e vigilanza, terziario. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da Istituti di Vigilanza, l’astensione per l’intero turno di lavoro, riguarderà le ore dei turni ricomprese tra le ore 00.01 del 18 ottobre 2024, fino alle ore 23.59 della medesima giornata.non solo a chi lavora negli stabilimenti del Gruppo, ma anche a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori dell’indotto dei servizi, indipendentemente dalla tipologia di contratto” recita una nota congiunta. “Senza un serio piano di sviluppo industriale, in Italia - conclude la nota - la quantità e la qualità dell'occupazione saranno sempre a rischio".