Banco BPM, upgrade a Buy da Deutsche Bank con rialzo target price

Credit Agricole

(Teleborsa) -ha migliorato lasua "" da "Hold", alzando ilper azione (dai precedenti 6,5 euro), per tenere conto di un NII più resiliente del previsto nel 2025 (che potrebbe generare una sorpresa positiva rispetto al consensus), un possibile rischio di upside relativo alla guidance del 14% CET1 nel 2026 e il probabile aumento dell'EPS speculativo 2024-27 a +4%.Gli analisti affermano che ladi interesse di Banco BPM sta mitigando l'impatto dei tassi più bassi. Ciò supporta la guidance EPS 2024 aggiornata e rafforza la fiducia nel raggiungimento dell'obiettivo di utile netto 2026, anche se l'EURIBOR raggiunge un livello (2%) ben al di sotto delle ipotesi incorporate nel piano aziendale (3,1%).Escludendo il valore delle partecipazioni quotate/liquide, il capitale in eccesso e le distribuzioni mirate, Banco BPM viene scambiata a un P/E 2026 di 2x. "In altre parole, un'attività bancaria redditizia e ben capitalizzata è attualmente molto sottovalutata", si legge nella ricerca.Secondo Deutsche Bank, la potenziale acquisizione dida parte di" di Banco BPM.(già al 9% di Banco BPM) potrebbe avere più argomenti per considerare una combinazione aziendale delle sue operazioni nazionali se lo stesso accadesse con Unicredit e Commerzbank. Se, invece, una combinazione transfrontaliera locale non venisse completata da Unicredit, il mercato potrebbe incorporare un'attrattiva speculativa maggiore, poiché il consolidamento sul mercato diventerebbe un'opzione più concreta.