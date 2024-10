BPER Banca, Jefferies alza target price e conferma Buy

Jefferies

BPER Banca

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 6,20 euro) il target price su, confermando la raccomandazione sul titolo a "".Dopo il nuovo piano industriale , gli analisti hanno. Jefferies si posiziona ora al 9% sopra il consenso in media nel 2025-2027, il che suggerisce margini per revisioni al rialzo degli EPS.Sul fronte della, Jefferies ritiene che la crescita annuale prevista del 7% dell'AuM durante l'orizzonte del piano sia ", con l'aiuto di mercati favorevoli". Questa è un'area in cui la maggior parte dei peer sta spingendo per guidare la crescita del reddito da commissioni che potrebbe portare a pressioni sui margini, viene sottolineato.