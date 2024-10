Goldman Sachs, 3° trimestre sopra le attese grazie alla forza dell'investment banking

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha riportatopari a 12,70 miliardi di dollari (sopra le stime degli analisti per 11,8 miliardi di dollari) e utili netti pari a 2,99 miliardi di dollari per il2024. I ricavi netti sono stati pari a 39,64 miliardi di dollari e gli utili netti sono stati pari a 10,17 miliardi di dollari per i primi nove mesi del 2024.L'è stato pari a 8,40 dollari per il terzo trimestre del 2024 (sopra le stime degli analisti per 6,89 dollari), rispetto ai 5,47 dollari del terzo trimestre del 2023 e agli 8,62 dollari del secondo trimestre del 2024, ed è stato pari a 28,64 dollari per i primi nove mesi del 2024 rispetto ai 17,39 dollari dei primi nove mesi del 2023."La nostra performance dimostra la forza del nostro franchising di livello mondiale in un ambiente operativo in miglioramento - ha commentato il- Continuiamo a fare affidamento sui nostri punti di forza, ovvero talento eccezionale, capacità di esecuzione e competenza nella gestione del rischio, che ci consentono di servire efficacemente i nostri clienti in uno scenario complesso e di offrire risultati agli azionisti".I ricavi netti nel settoresono stati di 8,55 miliardi di dollari, il 7% in più rispetto al terzo trimestre del 2023 e il 5% in più rispetto al secondo trimestre del 2024.All'interno di questa divisione, le commissioni disono state di 1,87 miliardi di dollari, il 20% in più rispetto al terzo trimestre del 2023, riflettendo principalmente ricavi netti significativamente più elevati nella sottoscrizione di debito, guidati da attività di leveraged finance e investment grade, e ricavi netti più elevati nella sottoscrizione di azioni, guidati da offerte secondarie. I ricavi netti in Advisory sono stati leggermente più elevati.Inoltre, sempre all'interno di questa divisione, i ricavi netti insono stati di 2,96 miliardi di dollari, il 12% in meno rispetto al terzo trimestre del 2023, riflettendo ricavi netti significativamente più bassi nell'intermediazione FICC, a causa di ricavi netti significativamente più bassi in prodotti di tassi di interesse e materie prime, parzialmente compensati da ricavi netti significativamente più alti in valute e prodotti di credito e ricavi netti più alti in mutui.