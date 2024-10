Trasporti agroalimentari post-pandemia più flessibile e green

(Teleborsa) - Più, con veicoli generalmente usati per la distribuzione di cibo in regime ATP. In tre anni, dal 2021 al 2023,, frutto dell’impegno delle aziende, maIn crescita anche la dimensione delle aziende:E' quanto emerge dall’elaborazione condotta da, la testata giornalistica del, che ha comparato gli ultimi dati del(estratti il 17 settembre 2024) con quelli raccolti dal’Osservatorio per il trasporto alimentare e del farmaco, nel Libro bianco sul trasporto refrigerato pubblicato nel 2022.Il nuovo numero monografico di Uomini e Trasporti in uscita oggi è dedicato al trasporto a temperatura controllata e propone un’analisi approfondita delle dinamiche alla base della rapida trasformazione della logistica agroalimentare. La: più prodotti freschi e soprattutto più cibo fino alla porta di casa, acquistato online. Le impennate dell’inflazione hanno fatto il resto alterando i ritmi della domanda, con picchi di richiesta e periodi di magra difficilmente prevedibili. Così il, complice anche l’ingresso nel settore di grandi e grandissimi players come Amazon Fresh, BRT o Cortilia.Una combinazione di fattori che ha aumentato la competizione nel settore, chiedendo alle aziende maggiore massa critica, ma anche più cura per la sostenibilità e il servizio. Questo è evidente nel: secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attualmente, mentree oggi, pur rappresentando comunque ancora il 44% del parco circolante, sono in tutto 58.949 veicoli. In questianche l’intero parco di mezzi pesanti a temperatura controllata in circolazione (da 118.318 a 132.155), a riprova di una domanda di trasporto e distribuzione delle merci deperibili in rialzo e comunque in trasformazione.Infine, anche spinte dal gigantismo dei grandi player arrivati sul mercato, le aziende di autotrasporto che operano nel refrigerato hanno investito sulle proprie flotte: in particolare,, anche quelle da 11 a 20 veicoli sono. Buone le performance delle flotte extra large, ovvero con più di 100 mezzi, che in tre anni sono aumentate di 5 unità: oggi sono 33, ma per dimensioni rappresentano una buona fetta di questa realtà.