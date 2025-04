Autovelox, fonti MIT: "da ANCI ci aspettiamo numeri certi sui dispositivi"

(Teleborsa) -per i dati preliminari forniti in merito alla presenza di dispositivi fissi e mobili riconducibili ai decreti di approvazione pre e post 2017, ciCosì fonti del Mit dopo la risposta di Anci alla lettera di Salvini.Il ministro Matteo SalviniIn assenza di un quadro statistico completo e dettagliato, è difficile capire come intervenire