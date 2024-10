Var Energi (Eni), Carlo Santopadre nuovo CFO

Eni

(Teleborsa) -, società energetica quotata a Oslo e controllata da, ha annunciato che a partire dal 1° dicembre 2024entrerà a far parte del comitato esecutivo in qualità di(CFO).Santopadre hanel settore, principalmente presso Eni. Ha ricoperto vari ruoli finanziari senior presso la sede centrale di Eni e le sussidiarie in Nord Africa, Medio Oriente e Africa occidentale. Prima di entrare in Eni, ha lavorato per KPMG., che ha ricoperto il ruolo di CFO in Var Energi dal 2019, cercherà nuove opportunità all'interno di Eni dopo un breve periodo di transizione.