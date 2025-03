Growens, CFO SIM taglia target price e conferma Neutral

Growens

(Teleborsa) - CFO SIM ha abbassato aper azione (dai precedenti 6,40 euro) ilsu, società operante nel settore delle cloud marketing technologies quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 7%.Gli analisti scrivono che Growens ha riportato risultati 2024 caratterizzati da margini migliori del previsto nonostante spese significative in Vendite e Marketing e R&S per dare impulso allo sviluppo di Beefree, che ha registrato una crescita a due cifre. Inoltre, ilora incorpora alcune dinamiche di mercato che sono cambiate in modo significativo a seguito della massiccia introduzione dell'intelligenza artificiale generativa nel settore della tecnologia di marketing.A seguito della pubblicazione dei risultati e del piano aziendale aggiornato per Beefree, CFO SIM ha rivisto il modello per tenere conto della minore crescita delle vendite associata a Beefree e di un rinvio di circa due anni per il punto di pareggio dell'EBITDA, ora previsto nel 2027 (in precedenza nel 2025). Il risultato combinato è unmedio del 6,5%, del 49,4% e del 29,9% nellesu ricavi, EBITDA e utile netto nel 2025-26, rispettivamente.