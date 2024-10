Venture Capital, investimenti 3° trimestre raddoppiano a 524 milioni in Italia

(Teleborsa) -hanno superato quotanel terzo trimestre 2024, a seguito di(di cui 13 Serie A e 6 Serie B) ed. Il round con l'ammontare più alto è stato chiuso da(pari a 135 milioni), mentre il settore che ha totalizzatoed attrattoè il settoreE' quanto emerge dall’, realizzato da, presentato oggi nel corso di un evento organizzato in collaborazione conpresso l'Hub di Zest. Fra i partecipanti, direttore generale di Italian Tech Alliance,, founding partner di Growth Capital,, presidente di Italian Tech Alliance e partner di P101,, amministratore delegato di CDP Venture capital SGR,, amministratore delegato di Zest,(Radical),(Indicon),(Angelini Ventures) e(Lumen Ventures).L'Osservatorio evidenzia che, pur a fronte di unrispetto al trimestre precedente (69 nel secondo trimestre, 70 nel terzo),, passando dai 226 milioni del secondo ai 524 milioni dle terzo., lo(207 milioni) è il primo settore per ammontare investito, seguito da(69 milioni) e(66 milioni). Per quanto riguarda il numero di round, Smart City conta 13 round, Software 12 e Fintech 8. Se guardiamo invece ai primi nove mesi del 2024, con 341 milioni Smart City è il settore con la raccolta più alta, seguito da Life Sciences (236 milioni) e Software (228 milioni); Software è invece quello con il maggior numero di round (37), seguito da Smart City con 34 e Life Sciences a quota 32.del trimestre troviamo(135 milioni, Serie A), seguita al secondo posto da(Serie C, 50 milioni) e al terzo da(Serie B, 46,6 milioni). A seguire Limolane e Bizaway, che hanno raccolto entrambe 35 milioni in un round Serie B.sono stati chiusi(di cui 37 Serie A e 10 Serie B) per un. Le exit sono state 31, mentrerisulta il settore con il maggior numero di round equello con la raccolta più alta.Confrontando locon quello italiano, sono statidi euro innel 2024, pari a 7% per numero di round e -4% per importo investito rispetto al primo trimestre 2023. Condi euro in, la stabilità registrata nelsembra proseguire anche in quest’ultimo trimestre, in linea con le performance degli ultimi diciotto mesi.“In termini di ammontare investito, il terzo trimestre 2024 in Italia è stato il miglior trimestre degli ultimi due anni e il migliore di sempre se non consideriamo i mega round", spiega, founding partner di Growth Capital, agigungendo "il totale investito è già oggi superiore all'intero 2023, grazie all'aumento dei round late stage inclusi 3 mega round".con un numero di round in linea con il 2023. Per capitale investito, l'Italia sarà uno degli ecosistemi con la maggiore crescita rispetto all'anno precedente"."I numeri di quest’ultimo trimestre e in generale quelli dei primi nove mesi del 2024 sono confortanti, perché testimoniano una ripresa degli investimenti e una sostanziale tenuta del VC in Italia", commenta, Direttore Generale di Italian Tech Alliance.