Abbott migliora leggermente le previsioni di profitto annuale

Abbott Laboratories

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha chiuso ildel 2024 conpari a 10,6 miliardi di dollari, guidate da solide performance aziendali di base, in crescita del 4,9% (crescita organica delle vendite underlying dell'8,2%, guidata da una crescita a due cifre nei dispositivi medici). L'EPS è stato di 0,94 dollari e l'di 1,21 dollari, appena sopra gli 1,20 dollari attesi dagli analisti."I nostri risultati di questo trimestre dimostrano la forza del nostro modello aziendale diversificato - ha affermato, presidente e amministratore delegato di Abbott - Siamo ben posizionati per raggiungere la fascia alta dei nostri intervalli di previsione iniziali per l'anno e abbiamo un".Abbott mantiene il suo intervallo di previsione di crescita organica delle vendite per l'intero anno 2024 dal 9,5% al ??10,0%, escludendo le vendite correlate ai test COVID-19. Inoltre, oraun utile per azione per l'intero anno compreso tra 3,34 e 3,40 dollari e un utile per azione rettificato compreso tra 4,64 e 4,70 dollari, il che rappresenta undell'intervallo di previsione.