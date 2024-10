d'Amico completa piano di acquisto della flotta a noleggio time-charter

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, ha, una nave cisterna medium-range di portata lorda pari a 49.999 tonnellate, costruita a giugno 2018 presso Japan Marine United Corporation, Giappone, per un importo pari a circae con consegna stimata tra il secondo e il terzo trimestre del 2025.Ad oggi, la flotta DIS comprende(MR, Handysize e LR1, di cui 26 navi di proprietà, 4 a noleggio time-charter e 3 a noleggio a scafo nudo), con un'età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 9 anni."Sono lieto di annunciare l'esercizio da parte di DIS di un'altra opzione di acquisto su questa nave di alta qualità, costruita in Giappone, che abbiamo noleggiato a lungo termine dal 2018, ad un prezzo molto interessante, circa il 26% inferiore rispetto al suo attuale valore di mercato - ha commentato l'- Questo accordo segue l'esercizio di opzioni su altre cinque navi, esercitate a partire dalla fine del 2022, e. Attraverso l'esercizio di queste opzioni, DIS è diventata proprietaria di sei navi MR giovani ed efficienti, tutte costruite da alcuni dei più rinomati cantieri giapponesi, ad un prezzo di acquisto significativamente inferiore rispetto al loro valore di mercato attuale, creando valore sostanziale per la nostra società ed i nostri azionisti".