UE, ok ad acquisto France Billet da parte di Fnac Darty e CTS Eventim

Fnac Darty

CTS Eventim

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del regolamento europeo sulle concentrazioni, l'di France Billet da parte di, entrambe con sede in Francia, e, con sede in Germania. L'operazione riguarda principalmente i settori dell'intrattenimento e della biglietteria.La Commissione ha concluso che la concentrazione progettata, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di controllo delle concentrazioni.